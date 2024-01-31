Чемпионат мира по снукеру среди юниоров: половина украинцев прошли в плей-офф

29 января в Големе, Албания, стартовал юниорский чемпионат мира по снукеру среди любителей.

77 участников были разделены на группы по шесть человек, двое из которых пройдут в плей-офф.

Украину на данном турнире представляют шестеро спортсменов: Юлиан Бойко, Артем Суржиков, Матвей Лагодзинский, Михаил Ларков, Петр Сидоренко и Роман Блакита.

К сожалению, в плей-офф пробилась лишь половина наших ребят.

Бойко предстоит играть в 1/16 финала с Икбалом, Сидоренко с Борвиком, а Ларков получил в соперники Конноли. Матчи должны быть сыграны 31 января.

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