Чемпионат мира по снукеру среди юниоров: половина украинцев прошли в плей-офф
Трое наших спортсменов пробились в 1/16 финала.
29 января в Големе, Албания, стартовал юниорский чемпионат мира по снукеру среди любителей.
77 участников были разделены на группы по шесть человек, двое из которых пройдут в плей-офф.
Украину на данном турнире представляют шестеро спортсменов: Юлиан Бойко, Артем Суржиков, Матвей Лагодзинский, Михаил Ларков, Петр Сидоренко и Роман Блакита.
К сожалению, в плей-офф пробилась лишь половина наших ребят.
Бойко предстоит играть в 1/16 финала с Икбалом, Сидоренко с Борвиком, а Ларков получил в соперники Конноли. Матчи должны быть сыграны 31 января.
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