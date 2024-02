ADIDAS оголошує про свій намір допомогти спортсменам подолати моменти сильного стресу в спорті

• adidas прагне подолати негативний вплив тиску в спорті, оскільки виявлено, що спортсмени-початківці можуть відчувати такий самий тиск, як і спортсмени вищого рівня, але менш підготовлені, щоб впоратися з ним.

• Українські спортсмени, а саме тенісистка Еліна Світоліна, плавець Олександр Желтяков та фехтувальниця на візках Наталія Морквич беруть участь у новій кампанії, надихаючи наступне покоління спортсменів на подолання тиску.

• Новий мотивуючий слоган adidas - "You Got This" (“Ти це зможеш”) - покликаний допомогти звичайним спортсменам впоратися з тиском і розкрити свій спортивний потенціал.

Лютий, 2024: adidas оголосив про свій намір допомогти зменшити негативний тиск у спорті, співпрацюючи з професійними спортсменами та спортсменами-початківцями. З'ясовуючи, як стрес суттєво впливає на ставлення наступного покоління до спорту, задоволення та загальну поведінку, adidas використовує нейронауку, щоб дослідити, як найкращі у світі спортсмени справляються з тиском. Завдяки цьому унікальному дослідженню спортсменів, на чолі з позитивним гаслом бренду – "You Got This" (“Ти це зможеш”) – adidas прагне допомогти звичайним спортсменам позбавитись тиску і реалізувати свої можливості у спорті.

Провівши передові дослідження, компанія adidas виявила ступінь тиску, який відчувають спортсмени на всіх рівнях спорту. Основним висновком цього дослідження стало те, що спортсмени-початківці та їхні видатні колеги відчувають однаково сильний тиск у відповідальні моменти, але професійні спортсмени були на 40% ефективнішими в управлінні тиском1. Щоб допомогти подолати цей розрив, adidas співпрацює з провідними нейробіологами з neuro11, щоб з'ясувати, як і чому негативний тиск заважає грі, а також надати рекомендації щодо того, як спортсмени всіх рівнів можуть допомогти позбутися цього відчуття.

Фото надане рекламодавцем

Об'єднавши спортсменів у футболі, легкій атлетиці та тенісі, adidas випускає широкий спектр їх історій, думок експертів та керівних матеріалів, заснованих на нейронауках – все це покликане допомогти спортсменам будь-якого рівня подолати тиск у спорті.

Кампанія розпочинається з фільму за участі Патріка Махомеса, Трініті Родман, Ліонеля Мессі, Лінди Кайседо, Джуда Беллінгема, Ентоні Едвардса, Рохіта Шарми та новозеландської регбійної команди All Blacks. На тлі легендарного гімну "Under Pressure" від Queen у виконанні разом з Девідом Боуї, фільм висвітлює повсякденне життя спортсменів, які відчувають тягар очікувань і зменшують його вплив радісним вигуком "You Got This" (“Ти Це Зможеш”).

Українські спортсмени, а саме тенісистка Еліна Світоліна, плавець Олександр Желтяков та фехтувальниця на візках Наталія Морквич взяли участь у кампанії бренду, надихаючи наступне покоління спортсменів на подолання труднощів у спорті.

Говорячи про нову кампанію бренду, Флоріан Альт, віцепрезидент глобальних бренд-комунікацій adidas, сказав: “У рік неперевершеного спорту, де наша сім'я adidas, безсумнівно, надихне нову хвилю спортсменів у всьому світі, ми створили кампанію, щоб допомогти молодим гравцям протистояти універсальній перешкоді - тиску. Наша нова кампанія покликана допомогти повернути радість спорту та донести до всіх спортсменів простий меседж: "ТИ ЦЕ ЗМОЖЕШ”.

Протягом нової глобальної кампанії adidas продовжить об'єднувати широкий спектр спортивних лідерів, щоб продемонструвати, як вони справляються з тиском у найвідповідальніші моменти, надихаючи звичайних спортсменів робити те ж саме. Завдяки серії зіркового контенту та активацій, а також найбільшим подіям спортивного календаря, adidas звертається до наступного покоління спортсменів із закликом вірити, що вони можуть подолати тиск та досягти своїх можливостей у спорті.

