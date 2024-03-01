ADIDAS запускає лінійку кросівок SUPERNOVA, створену для максимального комфорту бігунів
- Незручне взуття очолює список найбільших проблем бігунів згідно з новим глобальним дослідженням, і adidas сподівається заохотити людей насолоджуватися своїми пробіжками з комфортом, запустивши лінійку кросівок SUPERNOVA.
- В локальній кампанії взяли участь українські атлети, а саме каратистка Анжеліка Терлюга та футболіст Олександр Тимчик.
- Лінійка кросівок включає в себе відзначену нагородами модель SUPERNOVA RISE, а також нову модель, яку можна придбати вперше: SUPERNOVA STRIDE.
- Обидві моделі випускаються в нових кольорах, які можна буде придбати по всьому світу онлайн та у фірмових магазинах з лютого 2024 року.
Лютий, 2024 – adidas представляє оновлені кольори нової лінійки SUPERNOVA у свіжих відтінках, натхненних радістю бігу. Окрім взуття, колекція налічує жіночі та чоловічі куртки, футболки, шорти, кепки та шкарпетки.
Франшиза SUPERNOVA включає в себе відзначену нагородами модель кросівок SUPERNOVA RISE, а також нову модель, яку можна придбати вперше: SUPERNOVA STRIDE. В обох моделях використовується перероблена супер-піна adidas – Dreamstrike+. Вона була розроблена на основі піни LIGHTSTRIKE PRO, що використовується в рекордній моделі Adizero, але з оновленою формулою для забезпечення неперевершеного комфорту та амортизації.
Разом з піною Dreamstrike+ в цих моделях представлено:
SUPERNOVA RISE
- ПІДОШВА: Підошва кожної моделі Rise наповнена системою щільної піни, що забезпечує нейтральну підтримку від п'ятки до носка, для суперплавних рухів, які допомагають бігати без зусиль.
- КОМФОРТНА ПОСАДКА СТОПИ: Поєднання м'якої підтримуючої піни та ніжного текстилю навколо стопи працюють в тандемі, щоб надати стопі максимальний комфорт та підтримку.
SUPERNOVA STRIDE
- Підошва EVA: Амортизація передньої частини стопи підтримується додатково підошвою EVA, щоб забезпечити динамічність та підтримку при русі бігунів.
- Підошва ADIWEAR OUTSOLE: Інноваційна підошва з міцної гуми забезпечує відмінне зчеплення з поверхнею. У цій моделі було додано спеціально розроблені вирізи, щоб забезпечити максимальне зчеплення там, де воно найбільш потрібне.
Усі моделі покликані переосмислити стандарти комфорту і створені у відповідь на потребу в зручному повсякденному біговому взутті. Очевидно, що незручне взуття заважає багатьом зібратись і вийти на пробіжку.
В локальній кампанії взяли участь українська каратистка Анжеліка Терлюга та футболіст Олександр Тимчик.
Нове глобальне дослідження adidas1, в якому взяли участь 2674 бігуни з 11 міст світу, показало, що носіння незручного взуття очолює список найбільших проблем, які заважають отримувати задоволення від бігу (47%). Серед інших перешкод - занадто спекотно (45%) або холодно (43%), відсутність мотивації (38%), а також нерівні або слизькі дороги (37%).
Майже чверть (23%) опитуваних вирішили не бігати через ці дискомфортні умови, і найбільшою причиною цього є взуття. Але навіть для тих бігунів, які не здаються, вплив дискомфорту під час бігу є значним. 37% скоротили тривалість своїх пробіжок, третина (29%) сказали, що це вплинуло на їхній настрій, і стільки ж (33%) вирішили змінити свій біговий маршрут.
Як антидот до основних бігових проблем, дослідження також виявило формулу найбільш "комфортного бігу". Окрім зручного взуття, бігуни з усього світу визначили ідеальні умови для пробіжки: сонячна ранкова пробіжка при температурі 19,8 градусів, з легким вітерцем. З усіх опитаних міст лише бігуни в Сеулі надали перевагу вечірнім пробіжкам.
Ціна SUPERNOVA RISE становить 6 499 гривень, а SUPERNOVA STRIDE – 4 999 гривень. Колекція доступна в офіційних магазинах adidas та на сайті adidas.ua.
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