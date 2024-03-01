ADIDAS запускає лінійку кросівок SUPERNOVA, створену для максимального комфорту бігунів

Незручне взуття очолює список найбільших проблем бігунів згідно з новим глобальним дослідженням, і adidas сподівається заохотити людей насолоджуватися своїми пробіжками з комфортом, запустивши лінійку кросівок SUPERNOVA.

В локальній кампанії взяли участь українські атлети, а саме каратистка Анжеліка Терлюга та футболіст Олександр Тимчик.

Лінійка кросівок включає в себе відзначену нагородами модель SUPERNOVA RISE, а також нову модель, яку можна придбати вперше: SUPERNOVA STRIDE.

Обидві моделі випускаються в нових кольорах, які можна буде придбати по всьому світу онлайн та у фірмових магазинах з лютого 2024 року.

Лютий, 2024 – adidas представляє оновлені кольори нової лінійки SUPERNOVA у свіжих відтінках, натхненних радістю бігу. Окрім взуття, колекція налічує жіночі та чоловічі куртки, футболки, шорти, кепки та шкарпетки.

Франшиза SUPERNOVA включає в себе відзначену нагородами модель кросівок SUPERNOVA RISE, а також нову модель, яку можна придбати вперше: SUPERNOVA STRIDE. В обох моделях використовується перероблена супер-піна adidas – Dreamstrike+. Вона була розроблена на основі піни LIGHTSTRIKE PRO, що використовується в рекордній моделі Adizero, але з оновленою формулою для забезпечення неперевершеного комфорту та амортизації.

Разом з піною Dreamstrike+ в цих моделях представлено:

SUPERNOVA RISE

ПІДОШВА: Підошва кожної моделі Rise наповнена системою щільної піни, що забезпечує нейтральну підтримку від п'ятки до носка, для суперплавних рухів, які допомагають бігати без зусиль.

Підошва кожної моделі Rise наповнена системою щільної піни, що забезпечує нейтральну підтримку від п'ятки до носка, для суперплавних рухів, які допомагають бігати без зусиль. КОМФОРТНА ПОСАДКА СТОПИ: Поєднання м'якої підтримуючої піни та ніжного текстилю навколо стопи працюють в тандемі, щоб надати стопі максимальний комфорт та підтримку.

SUPERNOVA STRIDE

Підошва EVA: Амортизація передньої частини стопи підтримується додатково підошвою EVA, щоб забезпечити динамічність та підтримку при русі бігунів.

Амортизація передньої частини стопи підтримується додатково підошвою EVA, щоб забезпечити динамічність та підтримку при русі бігунів. Підошва ADIWEAR OUTSOLE: Інноваційна підошва з міцної гуми забезпечує відмінне зчеплення з поверхнею. У цій моделі було додано спеціально розроблені вирізи, щоб забезпечити максимальне зчеплення там, де воно найбільш потрібне.

Усі моделі покликані переосмислити стандарти комфорту і створені у відповідь на потребу в зручному повсякденному біговому взутті. Очевидно, що незручне взуття заважає багатьом зібратись і вийти на пробіжку.

В локальній кампанії взяли участь українська каратистка Анжеліка Терлюга та футболіст Олександр Тимчик.

Нове глобальне дослідження adidas1, в якому взяли участь 2674 бігуни з 11 міст світу, показало, що носіння незручного взуття очолює список найбільших проблем, які заважають отримувати задоволення від бігу (47%). Серед інших перешкод - занадто спекотно (45%) або холодно (43%), відсутність мотивації (38%), а також нерівні або слизькі дороги (37%).

Майже чверть (23%) опитуваних вирішили не бігати через ці дискомфортні умови, і найбільшою причиною цього є взуття. Але навіть для тих бігунів, які не здаються, вплив дискомфорту під час бігу є значним. 37% скоротили тривалість своїх пробіжок, третина (29%) сказали, що це вплинуло на їхній настрій, і стільки ж (33%) вирішили змінити свій біговий маршрут.

Як антидот до основних бігових проблем, дослідження також виявило формулу найбільш "комфортного бігу". Окрім зручного взуття, бігуни з усього світу визначили ідеальні умови для пробіжки: сонячна ранкова пробіжка при температурі 19,8 градусів, з легким вітерцем. З усіх опитаних міст лише бігуни в Сеулі надали перевагу вечірнім пробіжкам.

Ціна SUPERNOVA RISE становить 6 499 гривень, а SUPERNOVA STRIDE – 4 999 гривень. Колекція доступна в офіційних магазинах adidas та на сайті adidas.ua.

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