Сборная Украины по волейболу не будет продлевать контракт с главным тренером

Мужская сборная Украины по волейболу сменит главного тренера, пишет Суспильне Спорт.

Федерация решила не продлевать контракт с тыекущим наставником Угисом Крастиньшем, который работал с командой с 2017 года.

Под руководством латвийского специалиста наша команда трижды достигала четвертьфиналов чемпионатов Европы и мира. Однако теперь федерация решила, что пора двигаться дальше.

Главный тренер сборной Украины по волейболу выбирается ежегодно, но ранее федерация просто продлевала контракт с Крастиньшем. Теперь же будет новый специалист, прием заявок действителен до 4 апреля.

"Не могу сказать, кто будет новым тренером. Будет конкурс, может, выиграет и другой. Но, кто бы ни был, прежде всего хочу поблагодарить Угиса Крастиньша, нашего тренера, который очень много сделал для украинского волейбола, принес к нам ту европейскость, дал правильное направление. Но время идет, и нам нужно двигаться вперед", - заявил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.

Ранее также сообщалось, что Украина выиграла медальный зачет ЧМ-2024 по парабиатлону.

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