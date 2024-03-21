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ПАСЕ призвала не допустить россиян и белорусов к ОИ в Париже

Их участие - оскорление для украинских спортсменов.
Сегодня, 15:45
Getty Images
Getty Images

ПАСЕ призвала МОК отстранить росиян и белорусов от Олимпийских игр.

Президент Совета Европы Теодорос Русопулос заявил, что их участие будет оскорблением для украинских спортсменов, а все победы могут быть использованы для оправдания терроризма.

Напомним, что МОК допустил представителей стран-террористов на ОИ в нейтральном статусе. Позднее сообщалось, что их не допустят до церемонии открытия. Однако в ПАСЕ уверены, что таких мер недостаточно.

"Любая победа этих спортсменов, даже под нейтральным флагом, может быть отпразднована - и использована - в качестве пропагандистского инструмента для создания нарратива принятия и нормализации, который преуменьшает серьезность действий росийского и белоруского правительств.

Почему? Потому что их участие было бы оскорблением для украинских спортсменов, некоторые из которых погибли в результате войны и большинство из которых не могут нормально тренироваться из-за разрушения спортивной инфраструктуры", - приводит слова Русопулоса Inside the Games.

Ранее также министр культуры Дании призвал исключить росиян с PGL Major Copenhagen.

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