Украинские фигуристы показали лучший результат на ЧМ за 15 лет

Однако результаты все еще не впечатляющие.

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский добились исторического результата на ЧМ по фигурному катанию.

Для нашших спортсменов это второй финал в карьере, однако впервые они соревновались в произвольной программе. В 2022 году они выступали только в короткой программе.

По итогам турнира Голиченко и Даренский набрали 159.39 балла и заняли 17-е место. Однако даже так это лучший результат украинских фигуристов за последние 15 лет.

В последний раз На ЧМ-2009 Татьяна Волосожар и Станислав Морозов заняли шестое место по сумме короткой и произвольной программ.

Ранее также сообщалось, что ПАСЕ призвала не допустить россиян и белорусов к ОИ в Париже.

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