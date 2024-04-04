adidas Originals вшановує три класичні моделі в рамках нової кампанії "1000 Back"

Квітень 2024 року – adidas Originals представляє кампанію, яка продовжує досліджувати культурну спадщину бренду, віддаючи шану спільнотам, які носили Gazelle, Samba та Handball Spezial впродовж багатьох років та роблять це сьогодні.

Кампанія висвітлює три знакові моделі кросівок футбольної культури - Samba, Gazelle та Handball Spezial. Вперше розроблені для різних видів спорту: від звичайних тренувань до футболу та гандболу, з моменту свого створення кожна з цих класичних моделей продовжує впливати на різні регіони, культуру та напрямки.

До кампанії увійшов відеоролик, який створили відомий режисер Вінсент Хейкок та професійний скейтбордист і член команди adidas Skate Team Карлайл Ейкенс. Унікальність відео полягає в тому, що воно зняте одним дублем та показує життя через історію тисячі унікальних людей. Головний герой ролика прямує вулицею, висвітлюючи при цьому людей, спільноти, ідентичності та субкультури, які зробили "Трилисник" своїм власним брендом.

Тим часом серія фотографій віддає данину поваги безлічі людей та особистостей, які носять ці кросівки сьогодні – кожен з них стилізує їх по-своєму, пишучи нові глави для цих знакових силуетів. Історія кампанії, що охоплює Samba, Gazelle та Handball Spezial у різноманітних локаціях та контекстах, оживає завдяки єдиному взуттю, яке носять тисячами різних способів.

Окрім фільму та фотографій кампанії, adidas Originals має намір відсвяткувати дух своїх класичних кросівок та людей, які надають їм нового значення сьогодні, за допомогою спеціальної цифрової платформи, що демонструє контент, створений користувачами. Платформа об’єднала історії відомих співаків, акторів, продюсерів, футболістів, тренерів та простих прихильників adidas Originals. Серед зірок, що долучилися до кампанії: Девід Бекхем, Дженна Ортега та Зінедін Зідан.

Шанувальників цих моделей кросівок запрошують ділитися своїми образами за допомогою хештегів #Samba, #Gazelle та #Spezial.

Від спорту до скейту, музики та моди.

Класика назавжди залишається класикою.

Нова ітерація кампанії adidas Originals "1000 Back" розпочалась 28 березня. Асортимент adidas Originals доступний в магазинах та на сайті adidas.ua

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