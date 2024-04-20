Проклятие продолжит жить, а О'Салливан сделает красиво: анонс чемпионата мира по снукеру

Наконец-то все фанаты снукера дождались главного действа всего сезона - чемпионата мира в легендарном Крусибле.

В этом году все лучшие на месте и будут спорить за столь важное звание чемпиона мира.

Формат и призовые

В основной стадии чемпионата мира сыграют 32 участника - шестнадцать лучших игроков мирового рейтинга и шестнадцать игроков, преодолевших квалификацию.

По формату турнира первый раунд пройдет до десяти выигранных фреймов одним из соперников, 1/8 и четвертьфинал продлится до тринадцати выигранных партий. Полуфинальный матч завершится, когда один из соперников отнимет семнадцать фреймов, а победителем финала будет снукерист, который выиграет восемнадцать партий.

Джад Трамп / Источник: Getty Images

Общий призовой фонд чемпионата мира составляет £2'395'000. Каждый игрок, вышедший в основную стадию турнира, уже обеспечил себе £20'000. За участие в 1/8 финала снукеристы заработают по £30'000, а в четвертьфинале – £50'000, полуфиналисты турнира получат на счет £100'000. Проигравший в финале игрок получит £200'000, а победитель турнира получит чек на £500'000.

Результаты квалификации

Среди главной потери на стадии квалификации – вылет Нила Робертсона, последний раз чемпионат мира проходил без Робертсона еще в далеком 2004 году. В квалификационном турнире австралиец проиграл в последнем раунде отбора Джейми Джонсу 9-10. По ходу матча Нил вел в счете 8-5, но потерял преимущество и не сыграет в Крусибле. Это поражение стало апофеозом всего неудачного сезона для Робертсона, теперь ему нужно возвращать себе желание играть в снукер, или в следующем сезоне ожидает борьба за место в профессионалах.

Читай также: Снукер: все участники чемпионата мира-2024

Не сыграют на чемпионате также Крис Уэйклин и Чжоу Юэлун, занимающие 20 и 21 место в мировом рейтинге. Уэйклин в последнем раунде квалификации проиграл Робби Уильямсу, а Юэлун уступил Джеку Джонсу.

Именно Робби Уильямс и Джек Джонс стали игроками с самым низким мировым рейтингом, которые сыграют в Крусибле (сейчас они занимают 45 и 44 место соответственно).

Источник: Getty Images

Лука Бресель и проклятие Крусибла

В прошлом году чемпионом мира стал Лука Бресель из Бельгии, в финале обыгравший Марка Селби. Для Луки это первый титул чемпиона мира, поэтому в этом году он попытается преодолеть проклятие Крусибла, которое состоит в том, что ни один игрок не смог защитить свой первый титул чемпиона мира.

Прошлогодняя победа Бреселя стала сенсацией для всех, даже для самого снукериста, который рассказывал, что к турниру не готовился совсем. В этом сезоне Бресель выступает очень неудачно и к фаворитам чемпионата его никто не относит. Лучшим результатом сезона для бельгийца стал четвертьфинал на Welsh Open, где он проиграл Мартину О'Доннеллу. Защита титула Бресель начнет матчем против Дэвида Гилберта и, с большой долей вероятности, первый матч может стать последним для него на чемпионате мира этого года.

Люка Брессель / Источник: Getty Images

Ронни О'Салливан и рекорды

Ронни О'Салливан приедет в Крусибл, чтобы завоевать свой восьмой титул чемпиона мира и стать единоличным лидером по этому показателю. История карьеры Ронни известна давно всем, а количество установившихся им рекордов не перечислить, но последней мотивацией О'Салливана остается восьмой титул чемпиона мира. После следующего триумфа на чемпионате мира, скорее всего, Ронни завершит карьеру из-за потери всей мотивации.

Еще одной интригой для О'Салливана будет завоевание тройной короны этого сезона, что никогда ему еще не удавалось. Ронни уже выиграл Чемпионат Великобритании и The Masters и в полную коллекцию не хватает только чемпионата мира. За всю историю снукера только четырежды кто-то из снукеристов выигрывал все турниры тройной короны за один сезон: Стив Дэвис, дважды Стивен Хендри и Марк Уильямс. Для О'Салливана это может стать прекрасным завершением прекрасной карьеры.

Ронні О'Саліван / Источник: Getty Images

Среди главных конкурентов Ронни будут Джадд Трамп и три Марка: Селби, Аллен, Уильямс. Ждать сенсации от андердогов очень тяжело, ведь в последнее время очень большое преимущество определенного количества игроков всем остальным.

Читай также: Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда

Прогноз

Букмекеры считают двух снукеристов главными претендентами на чемпионство, а именно О'Салливана (коэффициент 3-3,5) и Джада Трампа (5-5,5).

Другие игроки немного отстают. Среди тройки Марков больше верят в Селби (9-10), далее следует Аллен (11-12) и Уильямс (12-15).

На действующего чемпиона мира Люку Бреселя предлагают коэффициенты от 17 и выше. В пределах коэффициентов от 20 до 30 находятся Шон Мерфи, Джон Гиггинс, Аллистер Картер, Кайрен Уилсон и Динг Джинхуй.

Прогноз ISPORT: Ронни О'Саливан

Роман Дидук

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!