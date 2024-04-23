Шведская биатлонистка второй раз в карьере сменила вид спорта

Шведская биатлонистка Стина Нильссон заявила, что решила завязать с биатлоном.

Напомним, что спортсменка стала заниматься биатлоном перед стартом сезона-2020/21 после того, как решила закончить карьеру в лыжных гонках.

За четыре сезона Нильссон два жды брала подиумы на этапах Кубка мира и еще четырежды на Кубке IBU.

Теперь же женщина решила завязать с биатлоном и вернуться в лыжные гонки, где со следующего сезона примет участие в соревнованиях на выносливость.

"Нет, принять решение было очень легко. Но так было и тогда, когда я завершила соревнования в лыжных гонках. Как человек, я отдаюсь на сто процентов так или иначе. Когда чувствую, что с чем-то покончено, - это как закрыть книгу и открыть новую", - приводит слова Нильссон SVT Sport.

В своем лучшем сезоне в биатлоне Стина Нильссон сумела подняться на 30-ю строчку в общем зачете.

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