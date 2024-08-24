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Марина Кирик – чемпионка мира по акватлону

Украинка впервые в карьере завоевала золотую медаль мирового первенства.
Сегодня, 11:26
Марина Кирик / https://www.instagram.com/worldtriathlon/?g=5
Марина Кирик / https://www.instagram.com/worldtriathlon/?g=5

В пятницу, 23 августа, в Австралии в рамках мультиспортивного чемпионата мира 2024 года по триатлону украинская спортсменка Марина Кирик завоевала золотую медаль.

Дистанция в акватлоне, в котором выступала украинка, состояла из бега (2,5 километра), плавания (1 километр) и снова бега (2,5 километра).

С результатом 32 минуты 17 секунд Кирик пересекла финишную черту первой, став чемпионкой мира - впервые в своей карьере.

https://www.instagram.com/worldtriathlon/
https://www.instagram.com/worldtriathlon/

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В борьбе за "золото" Марина опередила двух спортсменок из Австралии, для которых этот чемпионат мира стал домашним.

Стоит также отметить, что благодаря своей победе Марина Кирик возглавила мировой рейтинг по акватлону.

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