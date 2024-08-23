Украинскую легкоатлетку неожиданно отстранили от соревнований – спортсменка провалила допинг-тест

Наталья Легонькова принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Украинскую легкоатлетку Наталью Легонькову дисквалифицировали за проваленный тест на допинг и временно отстранена от соревнований.

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Как сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), отстранение 41-летней спортсменки действует с 21 августа этого года.

Следует отметить, что в допинг-пробе Легоньковой, специализирующейся на марафонских дистанциях, обнаружен запрещенный эритропоэтин.

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