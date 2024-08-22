Магучих завоевала первое "золото" после Олимпиады в Париже - Геращенко не попала в Топ-3
Украинская легкоатлетка Ярослава Мугучих выиграла золото Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария).
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Украинская легкоатлетка стала единственной, кто взял 1,99 м, и с этим результатом обеспечил себе победу в секторе прыжков в высоту.
Австралийка Элеанор Паттерсон, соревновавшаяся с украинкой на этом рубеже, осталась второй. Бронзу завоевала вице-чемпионка ОИ в Париже Никола Олислагерс.
Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла итоговое 5 место (1.88 метра), трижды не взяв высоту 1.92 м.
Магучих и Геращенко впервые вышли в сектор после золотой и бронзовой медали на Олимпийских играх 2024 в Париже.
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