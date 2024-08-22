Магучих завоевала первое "золото" после Олимпиады в Париже - Геращенко не попала в Топ-3

Украинская легкоатлетка Ярослава Мугучих выиграла золото Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария).

Читай также: Магучих пожертвовала на помощь животным миллион гривен призовых с Олимпиады-2024

Украинская легкоатлетка стала единственной, кто взял 1,99 м, и с этим результатом обеспечил себе победу в секторе прыжков в высоту.

Австралийка Элеанор Паттерсон, соревновавшаяся с украинкой на этом рубеже, осталась второй. Бронзу завоевала вице-чемпионка ОИ в Париже Никола Олислагерс.

Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла итоговое 5 место (1.88 метра), трижды не взяв высоту 1.92 м.

Магучих и Геращенко впервые вышли в сектор после золотой и бронзовой медали на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!