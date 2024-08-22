iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Магучих завоевала первое "золото" после Олимпиады в Париже - Геращенко не попала в Топ-3

Состоялся этап Бриллиантовой лиги в Швейцарии.
Вчера, 23:11
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Мугучих выиграла золото Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария).

Читай также: Магучих пожертвовала на помощь животным миллион гривен призовых с Олимпиады-2024

Украинская легкоатлетка стала единственной, кто взял 1,99 м, и с этим результатом обеспечил себе победу в секторе прыжков в высоту.

Австралийка Элеанор Паттерсон, соревновавшаяся с украинкой на этом рубеже, осталась второй. Бронзу завоевала вице-чемпионка ОИ в Париже Никола Олислагерс.

Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла итоговое 5 место (1.88 метра), трижды не взяв высоту 1.92 м.

Магучих и Геращенко впервые вышли в сектор после золотой и бронзовой медали на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирина Геращенко Ярослава Магучих

Статьи по теме

Магучих пожертвовала на помощь животным миллион гривен призовых с Олимпиады-2024 Магучих пожертвовала на помощь животным миллион гривен призовых с Олимпиады-2024
"Показали нашу волю к победе": Зеленский поздравил украинских олимпийцев с выступлением на Играх-2024 "Показали нашу волю к победе": Зеленский поздравил украинских олимпийцев с выступлением на Играх-2024
Геращенко призналась, собирается ли выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе Геращенко призналась, собирается ли выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Челси и Кривбасса в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Европа00:10
У конкурента Лунина конфликт с бывшим тренером Коноплянки – бельгиец не хочет играть под его руководством
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
Украинский боксер поболел за Мудрика в матче Челси в Лиге конференций
Европа23:39
Звездный конкурент Довбика остается в Роме – футболист отклонил предложение из Саудовской Аравии
Легкая атлетика23:11
Магучих завоевала первое "золото" после Олимпиады в Париже - Геращенко не попала в Топ-3
Лига конференций22:58
Кривбасс прогнозировано проиграл Бетису первый матч квалификации Лиги конференций
Европа22:35
Брентфорд Ярмолюка опередил чемпиона Германии, подписав игрока Ливерпуля
Другие22:32
Усик и Харлан получили награды "Национальная легенда Украины"
Европа22:03
Цыганков интересен клубу АПЛ - украинец готовится к сезону с Жироной
Бокс21:49
"Понимал еще до боя": Богачук указал на слабость Ортиса
Лига конференций21:10
Футболисты Кривбасса проигнорировали арбитра перед стартом матча Лиги конференций - турок судил матчи на болотах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK