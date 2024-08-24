Усик и Харлан получили "Ордена Свободы"
Владимир Зеленский наградил спортсменов в день Независимости Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня Независимости Украины наградил "Орденами Свободы" спортсменов.
Награду получили бывший абсолютный чемпион мира по двум весовым категориям Александр Усик, а также двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.
Отметим, что "Орден Свободы" среди спортсменов получал Владимир Кличко в 2017 году и Сергей Бубка в 2021 году.
Ранее Зеленский наградил Усика и Харлан наградами "Национальная легенда Украины".
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