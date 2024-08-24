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Усик и Харлан получили "Ордена Свободы"

Владимир Зеленский наградил спортсменов в день Независимости Украины.
Сегодня, 14:00
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня Независимости Украины наградил "Орденами Свободы" спортсменов.

Награду получили бывший абсолютный чемпион мира по двум весовым категориям Александр Усик, а также двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Отметим, что "Орден Свободы" среди спортсменов получал Владимир Кличко в 2017 году и Сергей Бубка в 2021 году.

Ранее Зеленский наградил Усика и Харлан наградами "Национальная легенда Украины".

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