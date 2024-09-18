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Украина - Ангола: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 по футзалу 18.09.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской национальной команды.
Сегодня, 15:30
Петр Шотурма / Getty Images
Петр Шотурма / Getty Images

В среду, 18 сентября, в Узбекистане состоится матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2024 по футзалу между сборными Украины и Анголы.

В первом матче подопечные Александра Косенко разгромно проиграли сборной Аргентине (1:7), а Ангола уступила Афганистану (4:6).

Матч Украина - Ангола будет сыгран в Ташкенте на Хумо Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Ангола

Трансляция матча Украина - Ангола будет доступна в этой новости 18 сентября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 15:30 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет Суспільне на разных платформах (региональные каналы, сайт, YouTube-канал).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира 2024 года по футзалу.

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