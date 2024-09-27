iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение росиян

Решение даже не обсуждалось.
Вчера, 22:36
Евгений Марусяк / Getty Images
Евгений Марусяк / Getty Images

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила санции против росии, пишет Expressen.

Напомним, что росияне и белорусы были отстранены от соревнований под энидой FIS сразу с началом полномасштабного вторжения.

Как утверждает член Шведской ассоциации лыжного спорта Ларс Оберг, у федерации даже не было сомнений касательно продления санкций.

"Не было никаких обсуждений или чего-то такого. Нас просто проинформировали, что в следующем сезоне не будет никаких изменений в этом вопросе.

И это хорошо, потому что Швеция принадлежит к той части FIS, которая действительно поддерживает продолжение отстранения, пока ничего не изменится в Украине. Неправильно допускать их в нынешних условиях", - сказал Оберг.

Ранее также Международная федерация борьбы наоборот ослабила санкции против рф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Защитник Милана повторил рекорд легенды клуба Защитник Милана повторил рекорд легенды клуба
Фонсека исправил ситуацию: Милан уверенно обыграл Лечче Фонсека исправил ситуацию: Милан уверенно обыграл Лечче
Дубль Гирасси позволил Боруссии камбекнуть против Бохума Дубль Гирасси позволил Боруссии камбекнуть против Бохума
Барселона готова выложить солидную сумму, чтобы избавиться от своего игрока Барселона готова выложить солидную сумму, чтобы избавиться от своего игрока
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:04
Защитник Милана повторил рекорд легенды клуба
Вчера, 23:46
Европа23:46
Фонсека исправил ситуацию: Милан уверенно обыграл Лечче
Европа23:22
Дубль Гирасси позволил Боруссии камбекнуть против Бохума
Европа23:08
Барселона готова выложить солидную сумму, чтобы избавиться от своего игрока
Другие22:36
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение росиян
Украина22:15
Пушич - об игре с Вересом: Матч несложный был, мы сами его усложнили
Бокс21:45
Playboy объявил, что героем следующего выпуска станет Усик. Боксер обвинил издание во лжи
Европа21:08
Постекоглу неожиданно выступил в защиту тренера Манчестер Юнайтед
Европа20:42
Ключевой защитник Барселоны сможет вернуться только зимой
Украина20:21
Верес удивил Шахтер, отобрав у "горняков" очки в самом конце матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK