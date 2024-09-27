Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение росиян

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила санции против росии, пишет Expressen.

Напомним, что росияне и белорусы были отстранены от соревнований под энидой FIS сразу с началом полномасштабного вторжения.

Как утверждает член Шведской ассоциации лыжного спорта Ларс Оберг, у федерации даже не было сомнений касательно продления санкций.

"Не было никаких обсуждений или чего-то такого. Нас просто проинформировали, что в следующем сезоне не будет никаких изменений в этом вопросе.

И это хорошо, потому что Швеция принадлежит к той части FIS, которая действительно поддерживает продолжение отстранения, пока ничего не изменится в Украине. Неправильно допускать их в нынешних условиях", - сказал Оберг.

Ранее также Международная федерация борьбы наоборот ослабила санкции против рф.

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