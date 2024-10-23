FAVBET - генеральный партнер II Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine

6 ноября 2024 года в киевском UNIT.CITY состоится II Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2024, которую организует сообщество Sport&Business Club.

Цель мероприятия — объединить спорт и бизнес, чтобы вдохновить сообщество на создание новых проектов. Спикерами SBC Summit Ukraine 2024 станут более 40 признанных экспертов в сфере маркетинга, руководителей спортивных организаций, бизнеса и СМИ, спортсменов и тому подобное. В своих выступлениях они поделятся собственным опытом и знаниями, приобретенными во время работы над спортивными проектами.

Генеральным партнером мероприятия во второй раз выступит украинская компания FAVBET, которая также является генеральным партнером Sport&Business Club. Среди партнеров FAVBET - футбольные клубы Шахтер, Полесье, Кривбасс, Рух, Оболонь и Левый Берег, национальные федерации фехтования, хоккея и баскетбола, киберспортивная команда Favbet Team. Также недавно FAVBET стал титульным партнером футзальной Экстра-лиги. К тому же компания поддержала нынешний розыгрыш Favbet Кубка Украины по футзалу.

"FAVBET поддерживает украинский спорт во времена, когда это так необходимо, и это касается как командных, так и индивидуальных видов спорта. Мы благодарны нашим давним друзьям и партнерам за поддержку. Вместе мы сможем сплотить отрасль, сделать значительный вклад в развитие менеджеров и проектов, чтобы спорту было интересно с бизнесом, а бизнесу - со спортом", - отметил CEO Sport&Business Club Алексей Брага.

"Sport&Business Club системно работает над тем, чтобы спортивные организации в Украине имели все необходимые инструменты для развития, привлечения болельщиков и расширения партнерств. Мы рады быть частью SBC Summit Ukraine, ведь верим, что сегодня украинский спорт как никогда нуждается в более эффективном сотрудничестве и современных подходах к маркетингу", - говорит Head of Sports Marketing FAVBET Денис Якимов.

Среди тем, которые будут обсуждаться на SBC Summit Ukraine: маркетинг спортивных клубов и организаций, популяризация спорта и спортсменов, как работать спортивным СМИ во время полномасштабной войны, физическая и психологическая реабилитация военных с помощью спорта, сотрудничество спорта с бизнесом и бизнеса со спортом: стратегия WIN-WIN, создание продукта, который полюбят болельщики.

Купить билеты на SBC Summit Ukraine 2024 можно на Kontramarka.UA и TicketsBox.com.

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