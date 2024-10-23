ХИТ: расписание и результаты матчей в футзальной Лиги чемпионов
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Украинский футзальный клуб ХИТ принимает участие в основном раунде футзальной Лиги чемпионов-2024/25.
Соперниками столичной команды являются: Андерлехт (Бельгия), Картахена (Испания) и Рекорд (Польша).
В среду, 23 октября, состоится матч первого тура, в котором ХИТ сыграет с хозяевами турнира - Андерлехтом.
Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча ХИТ - Андерлехт в Лиге чемпионов:
Матчи раунда пройдут в Бельгии с 22 по 27 октября.
Первые три команды из группы выйдут в элитный раунд Лиги чемпионов. Жеребьевка элитного раунда турнира состоится 31 октября, а матчи решающей стадии пройдут с 26 ноября по 1 декабря.
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