Садурская установила очередной мировой рекорд

Украинская сопртсменка Екатерина Саудрская стала обладательницей еще одного мирового рекорда.

На турнире по фридайвингу в Доминикане украинка установила рекорд ппо погружению без снаряжения.

Украинка стала первой женщиной, которой покорилась глубина в 82 метра. Екатерина улучшила свое предыдущее достижение на семь метров.

Отметим, что для спортсменки это уже шестой мировой рекорд. Свое достижение Садурская посвятила украинскому народу.

Напомним, что Садурская стала чемпионкой мира по погружению с тросом.

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