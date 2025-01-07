Один из лидеров сборной Украины по футзалу перебрался в чемпионат Польши

Польский клуб Евробус подписал футзалиста сборной Украины и киевского ХИТа Даниила Абакшина, сообщил столичный клуб.

Игрок перебрался в новый клуб с началом нового, в 2025 году.

Отметим, что в составе Евробуса Абакшин будет далеко не единственным украинцем, там выступают Роман Колток, Назар Швед, Артем Фаренюк и Ярослав Лебедь.

Напомним, что Абакшин стал обладателем "серебряной бутсы" на последнем чемпионате мира по футзалу, на котором Украина завоевала бронзу.

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