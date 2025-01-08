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Караваев - о тренировочном сборе: Надо перетерпеть и принять

Хавбек настроен на результат.
Сегодня, 11:35
Александр Караваев / fcdynamo.kiev.ua
Александр Караваев / fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник Динамо Александр Караваев поделился эмоциями после старта тренировочного сбора.

Напомним, киевляне проведут тренировки и контрольные матчи перед второй половиной сезона в Турции.

Караваев признался, что после отдыха очень тяжело возвращаться к тренировкам, однако они должны работать ради результатов. К тому же в этом гоуд все немного иначе из-за матчей Лиги Европы.

"Уже прошло первые два дня, конечно, они тяжеловаты, потому что до этого мы отдыхали. Сейчас начались нагрузки, плюс сегодня утром были тесты. Я понимаю, что это надо, поэтому нужно просто перетерпеть и принять, потому что это потом в течение второй части сезона будет для нас плюсом. А хорошее настроение, потому что мы уже два дня тренируемся, и два дня выигрывает наша команда.

Ситуация отличается то, что на этот раз мы рано собрались. Так сложилась ситуация, что у нас еще есть две официальные игры в Лиге Европы в январе, и это немного необычно. А по нагрузке, ничего особенного, она такая, какая и должна быть в первые дни, постепенно, понемногу увеличивается", - приводит слова Александра пресс-служба клуба.

Ранее также сообщалось, что тренировочный сбор начал и Шахтер[.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Караваев

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