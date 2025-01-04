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Шахтер начал подготовку ко второй части сезона

На тренировочном сборе в Турции "горняки" проведут три спарринга.
Сегодня, 19:59
Шахтер начал тренировочный сбор / ФК Шахтер Донецк
Шахтер начал тренировочный сбор / ФК Шахтер Донецк

В субботу, 4 января, стартовал тренировочный сбор Шахтера в Турции.

Как сообщает пресс-служба "горняков", накануне игроки и тренеры команды прибыли в турецкий Белек, а уже сегодня провели первую тренировку в 2025 году.

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Первое занятие подопечные Марино Пушича открыли активацией в фитнес-зале, после чего уже на поле состоялась разминка и тестирование физических кондиций игроков. Тренерский штаб привлек к сборам первой команды несколько футболистов юношеского состава. Также в расположение "горняков" вернулся нападающий Кевин Келси, выступавший ранее в аренде в Цинциннати.

На сборе в Турции Шахтер планирует провести три спарринга. Подтвержденными соперниками пока являются Динамо Загреб и Лудогорец. Третий оппонент станет известен позже.

Напомним, что первые официальные матчи в 2025 году Шахтер проведет уже в конце января. В заключительных двух турах основного этапа Лиги чемпионов "горняки" сыграют с Брестом (22 января) и Боруссией Дортмунд (29 января).

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