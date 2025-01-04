Нападающий-легионер вернулся в Шахтер после аренды
Ранее венесуэльский форвард Кевин Келси выступал за команду из МЛС.
Нападающий Кевин Келси вернулся в Шахтер после выступлений на правах аренды за Цинциннати из МЛС.
Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Читай также: Шахтер разорвал аренду легионера
"Горняки" опубликовали видео, объявив, что 20-летний венесуэльский форвард уже находится в расположении команды.
😍 Він повернувся!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 4, 2025
🧡 Кевін Келсі #Shakhtar pic.twitter.com/rP5fdFRpFg
Действующий контракт нападающего с Шахтером рассчитан до лета 2027 года.
За Цинциннати Келси выступал с апреля 2024 года, приняв участие в 29 матчах, в которых забил шесть голов.
Ранее сообщалось, что бразильский клуб отказался подписывать форварда Шахтера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!