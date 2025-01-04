Нападающий-легионер вернулся в Шахтер после аренды

Ранее венесуэльский форвард Кевин Келси выступал за команду из МЛС.

Нападающий Кевин Келси вернулся в Шахтер после выступлений на правах аренды за Цинциннати из МЛС.

Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

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"Горняки" опубликовали видео, объявив, что 20-летний венесуэльский форвард уже находится в расположении команды.

Действующий контракт нападающего с Шахтером рассчитан до лета 2027 года.

За Цинциннати Келси выступал с апреля 2024 года, приняв участие в 29 матчах, в которых забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб отказался подписывать форварда Шахтера.

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