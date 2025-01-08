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Представители Рэшфорда ведут переговоры с двумя клубами

Нападающий может продолжить карьеру в Италии или Германии.
Сегодня, 10:20
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Представители вингера Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда ведут переговоры с другими клубами, пишет Джанлука ди Марцио.

По информации журналиста, Милан уже сделал предложение по аренде игрока, а его представители уже провели в Италии предварительные переговоры.

"Россонери" согласны оформить аренду с правом выкупа. Руководство клуба считает, что Маркус отлично подойдет для нового проекта команды.

Также на игрока претендует дортмундская Боруссия, как ожидается, с немецким клубом переговоры также состояться в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, что Барселоне позволили временную регистрацию[ игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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