Представители Рэшфорда ведут переговоры с двумя клубами

Нападающий может продолжить карьеру в Италии или Германии.

Представители вингера Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда ведут переговоры с другими клубами, пишет Джанлука ди Марцио.

По информации журналиста, Милан уже сделал предложение по аренде игрока, а его представители уже провели в Италии предварительные переговоры.

"Россонери" согласны оформить аренду с правом выкупа. Руководство клуба считает, что Маркус отлично подойдет для нового проекта команды.

Также на игрока претендует дортмундская Боруссия, как ожидается, с немецким клубом переговоры также состояться в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, что Барселоне позволили временную регистрацию[ игроков.

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