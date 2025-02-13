"Охотникам" за шахедами нужна помощь с приобретением пикапа

Автомобиль нужен для мобильной группы подразделения, которое защищает небо Киева и области. Чем больше таких групп - тем выше вероятность, что рашистские террористы не убьют в очередной раз мирных украинцев.

В редакцию Корреспондент.net обратились представители подразделения Национальной гвардии Украины, которое защищает небо Киева и Киевской области, с просьбой помочь приобрести пикап для мобильной группы "охотников" за шахедами.

"Мы - военные подразделения Национальной гвардии Украины, часть 3070, которое обеспечивает защиту воздушного пространства Киева и Киевской области. Обращаемся к читателям Корреспондент.net с просьбой помочь в приобретении автомобиля. Враг ежедневно атакует Украину сотнями дронов и ракет. Важную роль в отражении этих атак играют мобильные группы, которые помогают стационарным ПВО уничтожать воздушные цели. Чем больше таких групп, тем больше вероятность, что враг не достигнет своей цели. Именно для этого нам нужен пикап, который мы переоборудуем. Стояли и стоим на страже вашего покоя", - сообщили они в своем видеообращении.

На приобретение необходимого транспорта нужно 300 тысяч гривен. Объявляем сбор и приглашаем всех неравнодушных присоединиться.

Номер карты банка 4441 1111 2940 5571

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