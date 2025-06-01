iSport.ua
Русский Українська
Другие

Погорилко со вторым результатом в карьере взял золото Континентального тура

Украинец стал лучшим в Испании.
Вчера, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Александр Погорилко / Getty Images
Александр Погорилко / Getty Images

Украинский легкоатлет Александр Погорилко выиграл медаль на турнире серебряной серии Континентального тура в Санта-Крус-де-Тенерифе.

Погорилко соревновался в дисциплине бег на 400 м, и с результатом 45.31 секунд взял золотую медаль.

Стоит отметить, что для бегуна это лучший результат в текущеми сезоне и втоой лучший в карьере. Именно Александу принадлежит национальный рекорд 44.94 секунды.

Кроме того это уже второе золото для Погорилко в летней части сезона, до этого на этапе в Греции украинец также стал первым.

Континентальный тур. Санта-Круз-де-Тенерифе. Мужчины. Бег на 400 м

  1. Александр Погорилко (Украина) — 45,31 секунды
  2. Омар Эльхатиб (Португалия) — 46,19
  3. Вилберт Лондон (США) — 48,89

Ранее также медаль Украине принес Назар Чепурный.

 

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Паркер назвал возможного соперника на следующий бой Паркер назвал возможного соперника на следующий бой
Сарри официально вернулся в Лацио Сарри официально вернулся в Лацио
Назван лучший тренер сезона в Ла Лиге Назван лучший тренер сезона в Ла Лиге
Хорнер: Ферстаппен извинился перед Расселлом Хорнер: Ферстаппен извинился перед Расселлом

Видео

Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер
Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: решающие матчи за два места в УПЛ, финал юношеского Евро-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025
просмотров

Последние новости

Бокс18:14
Паркер назвал возможного соперника на следующий бой
Европа17:58
Сарри официально вернулся в Лацио
Европа17:45
Назван лучший тренер сезона в Ла Лиге
Формула 117:28
Хорнер: Ферстаппен извинился перед Расселлом
Бокс17:25
Паркер изъявил желание подраться в андеркарде реванша Усик - Дюбуа
Европа16:45
Звезда Атлетико продлил контракт с клубом
Европа16:22
УЕФА изменит преимущество домашнего поля в еврокубках
Формула 115:55
Антонелли - о сходе: Двигатель вообще не подавал никаких признаков
Европа15:22
На Дьокереша появился неожиданный претендент
Украина15:06
Сборная Украины U-21 разгромила испанский клуб в товарищеском матче за закрытыми дверями
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK