Погорилко со вторым результатом в карьере взял золото Континентального тура

Украинский легкоатлет Александр Погорилко выиграл медаль на турнире серебряной серии Континентального тура в Санта-Крус-де-Тенерифе.

Погорилко соревновался в дисциплине бег на 400 м, и с результатом 45.31 секунд взял золотую медаль.

Стоит отметить, что для бегуна это лучший результат в текущеми сезоне и втоой лучший в карьере. Именно Александу принадлежит национальный рекорд 44.94 секунды.

Кроме того это уже второе золото для Погорилко в летней части сезона, до этого на этапе в Греции украинец также стал первым.

Континентальный тур. Санта-Круз-де-Тенерифе. Мужчины. Бег на 400 м

Александр Погорилко (Украина) — 45,31 секунды Омар Эльхатиб (Португалия) — 46,19 Вилберт Лондон (США) — 48,89

Ранее также медаль Украине принес Назар Чепурный.

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