Погорилко со вторым результатом в карьере взял золото Континентального тура
Украинец стал лучшим в Испании.
Украинский легкоатлет Александр Погорилко выиграл медаль на турнире серебряной серии Континентального тура в Санта-Крус-де-Тенерифе.
Погорилко соревновался в дисциплине бег на 400 м, и с результатом 45.31 секунд взял золотую медаль.
Стоит отметить, что для бегуна это лучший результат в текущеми сезоне и втоой лучший в карьере. Именно Александу принадлежит национальный рекорд 44.94 секунды.
Кроме того это уже второе золото для Погорилко в летней части сезона, до этого на этапе в Греции украинец также стал первым.
Континентальный тур. Санта-Круз-де-Тенерифе. Мужчины. Бег на 400 м
- Александр Погорилко (Украина) — 45,31 секунды
- Омар Эльхатиб (Португалия) — 46,19
- Вилберт Лондон (США) — 48,89
Ранее также медаль Украине принес Назар Чепурный.
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