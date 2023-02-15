Проценко с лучшим результатом сезона добыл серебро турнира в Словакии
В рамках мирового легкоатлетического тура на турнире в Словакии прошли соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин.
Украинец Андрей Проценко до последнего боролся с Хемишем Керром из Новой Зеландии за золотую медаль.
Оба легкоатлета прыгнули на 2.28 м, затем и Керру, и Проценко покорилась высота в 2.32 м, что для украинца стало лучшим результатом сезона. Однако далее Андрей не смог взять ни высоту в 2.34 м, ни 2.36 м, а Керр взял 2.34.
Третью строчку поделили легкоатлет из Мексики Эдгар Ривера и представитель Кубы Луис Энрике Заяс. Топ-5 замкнул нидерландец Амельс Дуве, который показал тот же результат, что и Ривера с Заясом, но за меньшее количество попыток.
World Athletics Indoor Tour Silver
Банска Быстрица, Словакия
1.Хемиш Керр (Новая Зеландия) - 2.34
2. Андрей Проценко (Украина) - 2.32
3. Эдгар Ривера (Мексика), Луис Энрике Заяс (Куба) - 2.25
5. Амельс Дуве (Нидерланды) - 2.25