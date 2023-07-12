ЧМ-2023 по параатлетике: все медали украинцев
ISPORT представляет список всех медалистов чемпионата мира среди атлетов с недостатками здоровья.
В Париже с 8 по 17 июля проходит чемпионат мира-2023 по легкой атлетике среди спортсменов паралимпийцев.
Сборную Украины на турнире представляют 31 спортсмен: 20 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, семь – с нарушениями интеллектуального развития, и еще четверо – с нарушениями зрения.
Все медали украинцев чемпионата мира по параатлетике-2023
Золотые медали:
- Оксана Зубковская (прыжки в длину, T12 – нарушения зрения)
- Роман Данилюк (толкание ядра, F12 - нарушения зрения)
Серебряные медали
- Виктор Легкодух (толкание ядра, F53 - нарушение движения туловища и ног)
- Владимир Пономаренко (толкание ядра, F12 – нарушения зрения),
- Наталья Кобзарь (бег на 400 м, T37 – нарушение движений и координации с одной стороны)
- Юлия Шуляр (бег на 400 м, T20 – спортсмены с интеллектуальными нарушениями)
Бронзовые медали
- Виктория Шпачинская (толкание ядра, F20 – спортсмены с интеллектуальными нарушениями)
- Владислав Белый (метание копья, F38 - нарушение координации и движений нижней части туловища и ног)
Кроме медалей спортсмены также борются и за квалификации на Паралимпийские игры, которые пройдут в том же Париже следующим летом.