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ЧМ-2023 по параатлетике: все медали украинцев

ISPORT представляет список всех медалистов чемпионата мира среди атлетов с недостатками здоровья.
Сегодня, 14:28
Роман Данилюк
Роман Данилюк

В Париже с 8 по 17 июля проходит чемпионат мира-2023 по легкой атлетике среди спортсменов паралимпийцев.

Сборную Украины на турнире представляют 31 спортсмен: 20 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, семь – с нарушениями интеллектуального развития, и еще четверо – с нарушениями зрения.

Все медали украинцев чемпионата мира по параатлетике-2023

Золотые медали:

  • Оксана Зубковская (прыжки в длину, T12 – нарушения зрения)
  • Роман Данилюк (толкание  ядра, F12 - нарушения зрения)

Серебряные медали

  • Виктор Легкодух (толкание ядра, F53 - нарушение движения туловища и ног)
  • Владимир Пономаренко (толкание ядра, F12 – нарушения зрения),
  • Наталья Кобзарь (бег на 400 м, T37 – нарушение движений и координации с одной стороны)
  • Юлия Шуляр (бег на 400 м, T20 – спортсмены с интеллектуальными нарушениями)

Бронзовые медали

  • Виктория Шпачинская (толкание ядра, F20 – спортсмены с интеллектуальными нарушениями)
  • Владислав Белый (метание копья, F38 - нарушение координации и движений нижней части туловища и ног)

Кроме медалей спортсмены также борются и за квалификации на Паралимпийские игры, которые пройдут в том же Париже следующим летом.


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