ЧМ-2023 по параатлетике: все медали украинцев

ISPORT представляет список всех медалистов чемпионата мира среди атлетов с недостатками здоровья.

В Париже с 8 по 17 июля проходит чемпионат мира-2023 по легкой атлетике среди спортсменов паралимпийцев.

Сборную Украины на турнире представляют 31 спортсмен: 20 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, семь – с нарушениями интеллектуального развития, и еще четверо – с нарушениями зрения.

Все медали украинцев чемпионата мира по параатлетике-2023

Золотые медали:

Оксана Зубковская (прыжки в длину, T12 – нарушения зрения)

Роман Данилюк (толкание ядра, F12 - нарушения зрения)

Серебряные медали

Виктор Легкодух (толкание ядра, F53 - нарушение движения туловища и ног)

Владимир Пономаренко (толкание ядра, F12 – нарушения зрения),

Наталья Кобзарь (бег на 400 м, T37 – нарушение движений и координации с одной стороны)

Юлия Шуляр (бег на 400 м, T20 – спортсмены с интеллектуальными нарушениями)

Бронзовые медали

Виктория Шпачинская (толкание ядра, F20 – спортсмены с интеллектуальными нарушениями)

Владислав Белый (метание копья, F38 - нарушение координации и движений нижней части туловища и ног)

Кроме медалей спортсмены также борются и за квалификации на Паралимпийские игры, которые пройдут в том же Париже следующим летом.