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Бренд PUMA стал официальным партнером Федерации Легкой Атлетики Украины

Спортивный бренд PUMA анонсировал партнерство с Федерацией легкой атлетики Украины и теперь экипировка PUMA является официальной экипировкой с
Сегодня, 17:11
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих

Анонс партнерства состоялся накануне долгожданного Чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште, где болельщики совсем скоро смогут увидеть украинских спортсменов, в том числе действующую чемпионку Европы по прыжкам в высоту в помещении Ярославу Магучих, в экипировке, украшенном лого PUMA.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем Федерацию легкой атлетики Украины в достижении ее целей на Чемпионате мира по легкой атлетике и после него", - заявил Паскаль Роллинг, руководитель отдела спортивного маркетинга PUMA.

Представитель Федерации легкой атлетики Украины добавил: "Мы рады, что нашли нового партнера в лице PUMA, бренда, который, как мы знаем, может помочь нам достичь наших амбиций и покорить новые вершины в мире легкой атлетики, начиная с этой недели в Будапеште".

Чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште 2023 года состоится с 19 по 27 августа.

Напоминаем, что в Украине работает официальный   интернет-магазин PUMA.


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