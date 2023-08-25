Бех-Романчук завоевала первую медаль для Украины на ЧМ по легкой атлетике

В пятницу, 25 августа, в Будапеште состоялся финал соревнований по тройному прыжку в рамках ЧМ по легкой атлетике.

В финальной части Украину представляла Марина Бех-Романчук.

Судьба золотой медали оставалась неясной вплоть до последней попытки украинки. В первой попытке Марина показала результат 15 м, и лишь в конце ее смогла обойти представительница Венесуэлы, прыгнув на 15.08.

У Марины была последняя попытка для того, чтобы добыть золото, но спортсменка совершила заступ и осталась с серебрянной медалью.

Тем не менее, это первая медаль для украинских спортсменов на ЧМ по легкой атлетике в 2023 году.

ЧМ по легкой атлетике. Тройной прыжок. Финал

Юлимар Рохас (Венесуэла) 15,08 м Марина Бех-Романчук (Украина) 15,00 м Леянис Перес Эрнандес (Куба) 14.96 м

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