Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки сезона
Ярослава Магучих включена в список номинантов на звание лучшей легкоатлетки сезона в Европе по версии European Athletics.
Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других номинанток, у Ярославы отличные шансы.
Напомним, что в этом году Магучих выиграла ЧМ на открытом воздухе, Евро в помещении, Европейские игры и финалы Бриллиантовой лиги.
К тому же с результатом 2.03 м Ярослава является лидером сезона. В голосовании примут участие, как простые болельщики, так и эксперты, жерналисты и представители национальных федераций.
Голосование продлится до 2 октября, а уже 21 октября будут известны имена победителей.
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