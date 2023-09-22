Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки сезона

Ярослава Магучих включена в список номинантов на звание лучшей легкоатлетки сезона в Европе по версии European Athletics.

Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других номинанток, у Ярославы отличные шансы.

Напомним, что в этом году Магучих выиграла ЧМ на открытом воздухе, Евро в помещении, Европейские игры и финалы Бриллиантовой лиги.

К тому же с результатом 2.03 м Ярослава является лидером сезона. В голосовании примут участие, как простые болельщики, так и эксперты, жерналисты и представители национальных федераций.

Голосование продлится до 2 октября, а уже 21 октября будут известны имена победителей.

Ранее также сообщалось, что украинский спортсменке запретили говорить о войне во время Международного форума олимпийцев.

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