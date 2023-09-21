Украинской спортсменке запретили говорить о войне на Всемирном форуме олимпийцев

Украинская гимнастка и чемпионка мира Анна Ризатдинова рассказала, что ей запретили говорить о войне на Всемирном форуме олимпийцев.

Мероприятие проходило в Стамбуле 16-17 сентября, Ризатдинова должна была выступить с чречью, однако организаторы запретили, мотивировав тем, что спорт вне политики.

Спортсменка опубликовала видео в своем Инстаграме, где детально рассказала о том, что произошло в Стамбуле.

"Мы ехали, видя возможность в очередной раз напомнить всему миру о том, что происходит в Украине. Но каким разочарованием для меня было, подойдя к первым лицам ассоциации, показав видео и текст своей речи, получить четкий отказ. И в оправдание услышать - "спорт вне политики, и нам все равно, у кого какой паспорт", - рассказывает Анна в видео.

Анна попыталась привести аргументы о том, что росийские спортсменки пропагандируют имперскую политику везде, где только можно, но ее доводы не были услышаны. В конце она услышала лишь, что война - это трагедия и им очень жаль.

Ранее, напомним, соперник луганской Зари назвал клуб "росийско-ориентированным".

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