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Корсун и Красуцкая не смогли показать достойный результат в финале тройного прыжка на ЧЕ-2024

Наши спортсменки заняли последние места.
Вчера, 23:02
Ольга Корсун / Getty Images
Ольга Корсун / Getty Images

В третий день чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Риме, состоялся финал по тройному прыжку.

Украину на этом этапе представляли две спортсменки: Ольга Корсун и Анна Красуцкая.

Анна Красуцкая использовала все свои три попытки, но так и не сумела пробиться в финальную часть соревнований, заняв 11-ю строчку.

Еще хуже все сложилось для Ольги Корсун, которая провалила первые две попытки, и также не нашла сил для финального рывка, отстав от Красуцкой и заняв лишь 12-е место.

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