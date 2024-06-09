Корсун и Красуцкая не смогли показать достойный результат в финале тройного прыжка на ЧЕ-2024

В третий день чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Риме, состоялся финал по тройному прыжку.

Украину на этом этапе представляли две спортсменки: Ольга Корсун и Анна Красуцкая.

Анна Красуцкая использовала все свои три попытки, но так и не сумела пробиться в финальную часть соревнований, заняв 11-ю строчку.

Еще хуже все сложилось для Ольги Корсун, которая провалила первые две попытки, и также не нашла сил для финального рывка, отстав от Красуцкой и заняв лишь 12-е место.

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