Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Сегодня, 12 июля, состоялся этап Бриллиантовой лиги в Монако, на котором выступала украинка Марина Бех-Романчук.
Нашей спортсменке удалось завоевать бронзовую медаль в тройном прыжке с результатом 14,81 м.
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Первую строчку заняла представительница Кубы Леянис Перес, а серебро на счету у доминиканки Теа Лафон.
Отметим, для Бех-Романчук это первое соревнование с января после пропуска из-за травмы, чемпионата мира и чемпионата Европы в помещении.
Бриллиантовая лига, Монако
Тройной прыжок, женщины
1. Леянис Перес (Куба) – 14,95
2. Теа Лафон (Доминика) – 14,87
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,81
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