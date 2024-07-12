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Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Украинка мощно вернулась после довольно длительной паузы.
Вчера, 23:30
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

Сегодня, 12 июля, состоялся этап Бриллиантовой лиги в Монако, на котором выступала украинка Марина Бех-Романчук.

Нашей спортсменке удалось завоевать бронзовую медаль в тройном прыжке с результатом 14,81 м.

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Первую строчку заняла представительница Кубы Леянис Перес, а серебро на счету у доминиканки Теа Лафон.

Отметим, для Бех-Романчук это первое соревнование с января после пропуска из-за травмы, чемпионата мира и чемпионата Европы в помещении.

Бриллиантовая лига, Монако

Тройной прыжок, женщины

1. Леянис Перес (Куба) – 14,95
2. Теа Лафон (Доминика) – 14,87
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,81

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