Магучих оценила победу в финале Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой Бриллиантовой лиги-2024.

Спортсменка в Instagram-stories прокомментировала свою победу в прыжках в высоту:

"Всем спасибо за поддержку. Это был непревзойденный сезон".

Напомним, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих взяла третий подряд бриллиант, показав в финале результат - 1.97 м.

В текущем сезоне украинка установила исторический рекорд по высоте прыжка - 2.10 метров. Прошлый рекорд (2.09 м) в исполнении болгарки Стефки Костадиновой держался 37 лет.

Ранее Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру.

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