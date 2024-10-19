iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Шевчук установила рекорд Украины по спортивной ходьбе

Шевчук доминирует в украинском спорте.
Сегодня, 14:55
Анна Шевчук / Федерация легкой атлетики Украины
Анна Шевчук / Федерация легкой атлетики Украины

Украинская легкоатлетка Анна Шевчук установила рекорд Украины по спортивной ходьбе.

В рамках чемпионата Украины спортсменка сумела преодолеть дистанцию 35 км за 2 часа 48 минут и 4 секунды.

Данный результат стал всеукраинским рекордом среди женщин.

28-летняя Шевчук является серебряным призером чемпионата Европы по ходьбе в команде.

Напомним, Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сачко и Крутых выиграли челленджер в Ольбии Сачко и Крутых выиграли челленджер в Ольбии
Динамо разгромило Оболонь с дублем Ваната и очередным автоголом Михавко Динамо разгромило Оболонь с дублем Ваната и очередным автоголом Михавко
Лидер Клипперс не поможет команде на старте сезона НБА Лидер Клипперс не поможет команде на старте сезона НБА
Гравенберх: После Евро Слот позвонил мне Гравенберх: После Евро Слот позвонил мне
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Теннис17:50
Сачко и Крутых выиграли челленджер в Ольбии
Украина17:32
Динамо разгромило Оболонь с дублем Ваната и очередным автоголом Михавко
НБА17:31
Лидер Клипперс не поможет команде на старте сезона НБА
Европа17:11
Гравенберх: После Евро Слот позвонил мне
Украина17:07
Суперлига: Запорожье обыграло Говерлу, Ровно - Черкасские Мавпы, Старый Луцк - Кривбасс
Европа16:39
Защитник Манчестер Сити возобновил тренировки после травмы
Европа16:23
Сер Алекс Фергюсон пропустить матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Европа16:04
Миколенко потрапив до стартового складу Евертона
Украина15:55
УПЛ: Александрия обыграла Ворсклу, Оболонь - Динамо, Полесье - Левый Берег
Украина15:45
Федор - о молодежной сборной Украины: Есть определенное разочарование
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK