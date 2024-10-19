Шевчук установила рекорд Украины по спортивной ходьбе
Шевчук доминирует в украинском спорте.
Украинская легкоатлетка Анна Шевчук установила рекорд Украины по спортивной ходьбе.
В рамках чемпионата Украины спортсменка сумела преодолеть дистанцию 35 км за 2 часа 48 минут и 4 секунды.
Данный результат стал всеукраинским рекордом среди женщин.
28-летняя Шевчук является серебряным призером чемпионата Европы по ходьбе в команде.
Напомним, Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира.
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