Звезда NaVi перебрался в неожиданную аренду

Юстинас "jL" Лекавичус возобновил карьеру в MOUZ.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Юстинас "jL" Лекавичус / HLTV

Звезда NaVi Юстинас "jL" Лекавичус принял неожиданное решение о своей дальнейшей карьеры.

Напомним, что литовский игрок приостановил свою карьеру, хотя все еще имеет действующий контракт с "рожденными побеждать".

Накануне европейский коллекти MOUZ также объявил о серезных перестановках, отправив сразу двоих своих игроков на скамейку.

Первым новичков "мышей" стал Адриан "xelex" Винце, который до этого был в академии коллектива, а вот вторым стал "jL".

Обе организации уже объявили, что Лекавичус будет выступать за MOUZ на правах аренды.

Напомним, что сейчас ростер NaVi по Dota 2 в шаге от вылета с крупного турнира.

