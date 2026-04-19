Звезда NaVi перебрался в неожиданную аренду

Звезда NaVi Юстинас "jL" Лекавичус принял неожиданное решение о своей дальнейшей карьеры.

Напомним, что литовский игрок приостановил свою карьеру, хотя все еще имеет действующий контракт с "рожденными побеждать".

Накануне европейский коллекти MOUZ также объявил о серезных перестановках, отправив сразу двоих своих игроков на скамейку.

Первым новичков "мышей" стал Адриан "xelex" Винце, который до этого был в академии коллектива, а вот вторым стал "jL".

Обе организации уже объявили, что Лекавичус будет выступать за MOUZ на правах аренды.

Напомним, что сейчас ростер NaVi по Dota 2 в шаге от вылета с крупного турнира.

