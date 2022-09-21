iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Игрок российской команды по Counter Strike: Шансы уехать из страны на турнир резко уменьшились

После объявления частичной мобилизации в стране у киберспортсменов могут возникнуть проблемы.
Сегодня, 15:26
lollipop21k
lollipop21k
0 0 0

Утром 21 сентября президент страны агрессора В.Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране для продолжения войны против Украины.

На это заявление постом в соцсетях отреагировал белорусский игрок российской команды 1win Игорь lollipop21k Солодков.

"Сегодня в 10 утра шансы поехать на Мальту упали. У нас в команде есть человек, который служил — glowiing".

Через несколько минут киберспортсмен удалил свой пост.

"Ситуация в России и мире тяжелая, непонятно, что будет. На буткемпе сейчас не до тренировок".

Стоит отметить, что на Мальте состоится РМР-турнир – отборочные соревнования на Major в Бразилии. Партнер белоруса TRAVIS отреагировал немного по другому: "Съездили на РМР АХАХАХАХАХА))))))))", - написал россиянин.

Впоследствии свое видение ситуации выразил менеджер команды mouseTT: "Сейчас все сложно, никто ничего не знает. Ждем какую-то информацию, на сегодняшний день все тренировки отменили, надеюсь, что за день-два что-то прояснится".

Отметим, что РМР-турнир на Мальте состоится уже через 13 дней.

0 0 0

Статьи по теме

Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла
Ворскла подписала экс-хавбека Байера Ворскла подписала экс-хавбека Байера
S1mple "пожелал удачи" всем любителям "русского мира" в походе в военкомат S1mple "пожелал удачи" всем любителям "русского мира" в походе в военкомат
Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

НБА17:54
Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла
Европа17:41
Ворскла подписала экс-хавбека Байера
Киберспорт17:35
S1mple "пожелал удачи" всем любителям "русского мира" в походе в военкомат
Европа17:16
Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля
Киберспорт17:04
Зинченко и Коноплянка во время матчей сборных сыграют в благотворительном матче, но не в футбол
Европа16:35
Фабио Каннаваро нашел первую тренерскую работу в Европе
Еврокубки16:24
Норрчепинг Долфинс - Будивельник: прогноз на старт украинского клуба в квалификации Лиги чемпионов
Лига наций15:59
Нойер и Горецка покинут сборную - у них коронавирус
Олимпийские виды15:42
Чемпионат мира по дзюдо: российская и белорусская сборные дисквалифицированы
Киберспорт15:26
Игрок российской команды по Counter Strike: Шансы уехать из страны на турнир резко уменьшились
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK