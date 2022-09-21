Игрок российской команды по Counter Strike: Шансы уехать из страны на турнир резко уменьшились

После объявления частичной мобилизации в стране у киберспортсменов могут возникнуть проблемы.

Утром 21 сентября президент страны агрессора В.Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране для продолжения войны против Украины.

На это заявление постом в соцсетях отреагировал белорусский игрок российской команды 1win Игорь lollipop21k Солодков.

"Сегодня в 10 утра шансы поехать на Мальту упали. У нас в команде есть человек, который служил — glowiing".

Через несколько минут киберспортсмен удалил свой пост.

"Ситуация в России и мире тяжелая, непонятно, что будет. На буткемпе сейчас не до тренировок".

Стоит отметить, что на Мальте состоится РМР-турнир – отборочные соревнования на Major в Бразилии. Партнер белоруса TRAVIS отреагировал немного по другому: "Съездили на РМР АХАХАХАХАХА))))))))", - написал россиянин.

Впоследствии свое видение ситуации выразил менеджер команды mouseTT: "Сейчас все сложно, никто ничего не знает. Ждем какую-то информацию, на сегодняшний день все тренировки отменили, надеюсь, что за день-два что-то прояснится".

Отметим, что РМР-турнир на Мальте состоится уже через 13 дней.