Зинченко и Коноплянка во время матчей сборных сыграют в благотворительном матче, но не в футбол

Играть они будут в Counter Strike.

Знаменитые украинские футболисты Александр Зинченко и Евгений Коноплянка примут участие в благотворительном матче по киберспортивной дисциплине Counter Strike: Global Offensive.

Футболисты сыграют в одной команде с профессиональным игроком Стефаном "1mpala" Айлазяном, известным игроком в Dota 2 Богданом "Iceberg" Василенко и легендарным в прошлом игроком в CS Егором "markeloff" Маркеловым.

Их соперниками станут воспитанник NaVi Даниил "headtr1ck" Валитов, экс-игрок, а ныне коментатор Арсений "ceh9" Триноженко, реперы Альберт Kyivstoner Васильєв и Lil Morty, а также бывший игрок NaVi словак Ладислав Guardian Ковач.

Матч состоится 23 сентября в 17:30 по киевскому времени.