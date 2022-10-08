Monte вылетели с отбора на Major, проиграв российской команде

Команда с двумя украинцами в составе не сыграет на главном киберспортивном турнире по CS: GO

В рамках отбора на "мажор" киберспортивная команда Monte встретилась с россиянами из K23.

К сожалению, Monte с двумя украинцами в составе уступили со счетом 2:0.

На карте Mirage окончательный счет был 19:17.

Карта Ancient завершилась со счетом 16:11.

Таким образом, организация не смогла квалифицироваться на турнир в Рио.

Напомним, ранее в стадию Легенд на Major по CS:GO квалифицировались NaVi.

Monte - K23 0:2.