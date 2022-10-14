Украинской команде по CS:GO IKLA присудили техническое поражение - одному из игроков отключили свет

Украинская киберспортивная организация IKLA получила техническое поражение из-за забавной причины.

В рамках турнира по CS:GO CCT South Europe Series 1 команда встретилась с датскими соперниками из Tricked.

Cперва матч из-за технических причин перенесли на час, затем он все же стартовал. На первой карте IKLA проиграли со счетом 17:19.

Во время второй карты у одного из игроков украинцев случилась неприятная ситуация. Как сообщает телеграм канал клуба, у SENSEi отключили свет.

На данный момент наша организация делит четвертое место с сербами из Partizan ESPORTS. У обеих команд по две победы и одно поражение.