Team Spirit сенсационно покинули The International 2022

В четверг, 20 октября, стартовали игры в плей-офф в рамках The International 2022 по Dota 2.

Российская команда Team Spirit начала свое участие в плей-офф с нижней сетки, где в первом раунде им предстояло сыграть против BOOM Esports из Филиппин.

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Team Spirit на старте смотрелись лучше, однако потом BOOM сумели перевести игру и завершить противостояние победой (18:7). Таким образом, Team Spirit сенсационно покинул турнир, заняв итоговое 12-16 место.

Стоит отметить, что в составе Team Spirit выступают украинцы Ілля Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).

Напомним, что в прошлом году именно этот коллектив выиграл The International.