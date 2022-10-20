iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Team Spirit сенсационно покинули The International 2022

Коллектив не сумел защитить чемпионский титул.
Сегодня, 12:10
Team Spirit
Team Spirit
0 0 0

В четверг, 20 октября, стартовали игры в плей-офф в рамках The International 2022 по Dota 2.

Российская команда Team Spirit начала свое участие в плей-офф с нижней сетки, где в первом раунде им предстояло сыграть против BOOM Esports из Филиппин.

Читай также: The International 2022: онлайн-трансляция матчей плей-офф

Team Spirit на старте смотрелись лучше, однако потом BOOM сумели перевести игру и завершить противостояние победой (18:7). Таким образом, Team Spirit сенсационно покинул турнир, заняв итоговое 12-16 место.

Стоит отметить, что в составе Team Spirit выступают украинцы Ілля Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).

Напомним, что в прошлом году именно этот коллектив выиграл The International.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: The International 2022
0 0 0

Статьи по теме

Барселона - Вильярреал: прогноз на матч 20.10.2022 чемпионата Испании Барселона - Вильярреал: прогноз на матч 20.10.2022 чемпионата Испании
Кто выиграет ЧМ-2022 в Катаре. Главный фаворит Кто выиграет ЧМ-2022 в Катаре. Главный фаворит
Интер представил третий комплект игровой формы на сезон-2022/23 Интер представил третий комплект игровой формы на сезон-2022/23
Анонс сезона НБА: Голден Стэйт не защитит свой титул, кто возьмет титул МВП? Анонс сезона НБА: Голден Стэйт не защитит свой титул, кто возьмет титул МВП?
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа14:20
Барселона - Вильярреал: прогноз на матч 20.10.2022 чемпионата Испании
ЧМ-202214:10
Кто выиграет ЧМ-2022 в Катаре. Главный фаворит
Европа13:57
Интер представил третий комплект игровой формы на сезон-2022/23
НБА13:55
Анонс сезона НБА: Голден Стэйт не защитит свой титул, кто возьмет титул МВП?
Европа13:30
Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ 22.10.2022
Лига Европы13:20
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа12:45
Троллинг дня: Роналду высмеяли тепловой картой в матче Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
Бокс12:44
Бой Фьюри - Чисора официально подтвержден
Киберспорт12:10
Team Spirit сенсационно покинули The International 2022
Европа11:59
Лунин - о победе над Эльче: Матч был сложным из-за трех отмененных голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK