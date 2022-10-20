Team Spirit сенсационно покинули The International 2022
Коллектив не сумел защитить чемпионский титул.
В четверг, 20 октября, стартовали игры в плей-офф в рамках The International 2022 по Dota 2.
Российская команда Team Spirit начала свое участие в плей-офф с нижней сетки, где в первом раунде им предстояло сыграть против BOOM Esports из Филиппин.
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Team Spirit на старте смотрелись лучше, однако потом BOOM сумели перевести игру и завершить противостояние победой (18:7). Таким образом, Team Spirit сенсационно покинул турнир, заняв итоговое 12-16 место.
Стоит отметить, что в составе Team Spirit выступают украинцы Ілля Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).
Напомним, что в прошлом году именно этот коллектив выиграл The International.