NaVi в первом же матче на RIO Major сыграет против одной из лучших команд мира

Завершился этап Претендентов на IEM Rio Major 2022, который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро, по итогам которого определились команды, которые будут участвовать в Стадии Легенд.

Восьмеркой счастливчиков, которые присоединяться к другим командам, изначально вышедшим в "легенды", стали MOUZ, BNE, Outsiders, BIG, Furia, fnatic, Vitality и Cloud9.

Из-за того, что Vitality и Cloud9, которые являются одними из сильнейших команд мира (2-е и 5-е место соответственно), пробились в стадию Легенд проиграв два матча, они в первом же раунде сыграют против NaVi (3 место) и FaZe Clan (1 место).

Все матчи первого раунда стадии Легенд

1-й раунд, 5 ноября

16:00 (bo1), FaZe - Cloud9

16:00 (bo1), NaVi - Vitality

17:15 (bo1), Ninjas in Pyjamas - fnatic

17:15 (bo1), ENCE - Furia

18:30 (bo1), BIG - Sprout

18:30 (bo1), Heroic - Outsiders

19:45 (bo1), Spirit - BNE

19:45 (bo1), Liquid - MOUZ

Сегодня, 4 ноября, на Rio Major 2022 перерыв. По итогам Стадии легенд определятся восемь участников плей-офф.