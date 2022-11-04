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NaVi в первом же матче на RIO Major сыграет против одной из лучших команд мира

Определились пары первых матчей стадии Легенд.
Сегодня, 02:00
HLTV
HLTV
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Завершился этап Претендентов на IEM Rio Major 2022, который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро, по итогам которого определились команды, которые будут участвовать в Стадии Легенд.

Восьмеркой счастливчиков, которые присоединяться к другим командам, изначально вышедшим в "легенды", стали MOUZ, BNE, Outsiders, BIG, Furia, fnatic, Vitality и Cloud9.

Из-за того, что  Vitality и Cloud9, которые являются одними из сильнейших команд мира (2-е и 5-е место соответственно), пробились в стадию Легенд проиграв два матча, они в первом же раунде сыграют против NaVi (3 место) и FaZe Clan (1 место).

Все матчи первого раунда стадии Легенд

1-й раунд, 5 ноября
16:00 (bo1), FaZe - Cloud9
16:00 (bo1), NaVi - Vitality
17:15 (bo1), Ninjas in Pyjamas - fnatic
17:15 (bo1), ENCE - Furia
18:30 (bo1), BIG - Sprout
18:30 (bo1), Heroic - Outsiders
19:45 (bo1), Spirit - BNE
19:45 (bo1), Liquid - MOUZ

Сегодня, 4 ноября, на Rio Major 2022 перерыв. По итогам Стадии легенд определятся восемь участников плей-офф.

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