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Outsiders - чемпионы IEM Rio Major по CS:GO

Игроки без организации выиграли главный турнир полугодия.
Вчера, 22:56
Парни в спортивках / HLTV
Парни в спортивках / HLTV

В бразильском Рио-де-Жанейро завершился гранд-финал Major-турнира по Counter-Strike.

Чемпионами довольно неожиданно стала команда Outsiders, обыгравшая в решающем поединке датский состав Heroic.

Первой картой гранд-финала стала Mirage, которую выбрали "аутсайдеры" и были сильнее на ней своего соперника (16:10).

"Герои" выбрали своей картой Overpass и стартовали там просто ужасно, проиграв за сторону атаки со счетом 3:12. После смены сторон Heroic взяли два первых раунда, но на этом их попытка камбека завершилась.

Ужасное зрелище в плане интриги и уровня игры увидела публика в Рио.

Гранд-финал
Outsiders - Heroic 2:0 (16:10, 16:5)

Напомним, что игроки Outsiders до полномасштабного вторжения РФ в Украину выступали под тэгом Virtus.pro, но затем российскому клубу запретили участие в турнирах, из-за чего игроки начали играть под другим названием.


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