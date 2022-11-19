iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Легендарную карту Dust 2 убрали из маппула, вместо нее добавили Anubis

Valve выпустила новый патч для CS:GO.
Сегодня, 07:59
Anubis / Valve
Anubis / Valve

В ночь на 19 ноября компания Valve представила новый патч, в котором внесла изменения в официальный турнирный маппул в CS:GO.

Легендарная карта Dust 2 была убрана, а вместо нее компания добавила - Anubis. 

Читай также: Outsiders стали лидерами, NaVi не потеряли позиций: Рейтинг команд по CS:GO за 2022 год

Кроме того, были внесены некоторые изменения для девайсов. Теперь у AWP в обойме будет находиться 5 патронов (раньше было 10 - прим.), а M4A1-S станет наносить меньше урона на дальнем расстоянии (модификатор дальности стрельбы понижен с 0,99 до 0,94).

Напомним, что с 23 по 27 ноября пройдет турнир BLAST Premier: Fall Finals 2022, в котором также сыграет украинская команда Natus Vincere.


Статьи по теме

Бразилия - главный фаворит: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу Бразилия - главный фаворит: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
Какая топовая сборная провалится и последние попытки Месси и Роналду: главные интриги чемпионата мира в Катаре Какая топовая сборная провалится и последние попытки Месси и Роналду: главные интриги чемпионата мира в Катаре
"Сегодня я гей, инвалид и гастарбайтер": президент ФИФА о ЧМ в Катаре "Сегодня я гей, инвалид и гастарбайтер": президент ФИФА о ЧМ в Катаре
Ювентус намерен выкупить нападающего Эвертона Ювентус намерен выкупить нападающего Эвертона
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202212:05
Бразилия - главный фаворит: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202212:00
Какая топовая сборная провалится и последние попытки Месси и Роналду: главные интриги чемпионата мира в Катаре
ЧМ-202211:40
"Сегодня я гей, инвалид и гастарбайтер": президент ФИФА о ЧМ в Катаре
Европа11:15
Ювентус намерен выкупить нападающего Эвертона
Украина10:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
ЧМ-202210:26
США - Уэльс: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022
Бокс10:10
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
Теннис09:47
Сергей Стаховский завершил карьеру теннисиста
Украина09:27
Днепр-1 - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
ЧМ-202209:05
Левандовски назвал фаворита чемпионата мира-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK