Легендарную карту Dust 2 убрали из маппула, вместо нее добавили Anubis

В ночь на 19 ноября компания Valve представила новый патч, в котором внесла изменения в официальный турнирный маппул в CS:GO.

Легендарная карта Dust 2 была убрана, а вместо нее компания добавила - Anubis.

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Кроме того, были внесены некоторые изменения для девайсов. Теперь у AWP в обойме будет находиться 5 патронов (раньше было 10 - прим.), а M4A1-S станет наносить меньше урона на дальнем расстоянии (модификатор дальности стрельбы понижен с 0,99 до 0,94).

Напомним, что с 23 по 27 ноября пройдет турнир BLAST Premier: Fall Finals 2022, в котором также сыграет украинская команда Natus Vincere.