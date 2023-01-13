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NaVi - One Move: прогноз на матч DPC CIS Tour 1

Команды встретятся в рамках DPC CIS Tour 1. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:06
Фанаты NaVi / Getty Images
Фанаты NaVi / Getty Images

15 января в 13:00 по киевскому времени в рамках DPC CIS Tour 1 встретятся между собой украинский коллектив NaVi и российско-белорусский состав One Move.

Как бы не хотелось фанатам "рожденных побеждать", но этот матч будет носить статус битвы аутсайдеров. NaVi имеют в своем активе два матча и два поражения, One Move – один матч и поражение, но до матча с украинцами им придется сыграть с лидерами Team Spirit, и шансы коллектива почти нулевые.

Так что побеждать надо обеим командам, чтобы хотя бы попытаться зацепиться за то, чтобы остаться в первом дивизионе, о выходе на мейждор обеим коллективам, похоже, можно забыть.

Коэффициент и ставки на матч NaVi - One Move

Возможно, за счет того, что "рожденные побеждать" хотя бы вспышками демонстрируют интересную и уверенную игру, букмекеры считают их фаворитами. У NaVi были шансы навязать свою игру и "спиритам", и DarkSide, но иногда складывалось ощущение, что новички – единственные, кто хочет и может играть.

One Move сейчас пытаются выстроить игру вокруг своих лидеров AfterLife и phantomen, но получается не очень. Коллектив проиграл вчистую Hell Raisers и вряд ли сможет что-либо противопоставить Team Spirit.

Прогноз букмекеров на матч NaVi - One Move

  • победа NaVi - 1.58
  • победа One Move - 2,31

Более того, букмекеры совсем не верят, что российская команда сможет взять хотя бы карту у украинцев, коэффициент на счет 2:0 – 2,90. И это при том, что даже счет 2:1 идет с коэффициентом 3,25.

История встреч NaVi - One Move

Команды встречались между собой только один раз в рамках DPC CIS Tour 3. Тогда NaVi одолели тогдашних новичков верхнего дивизиона со счетом 2:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 navi

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