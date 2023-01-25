NaVi во второй раз победили NiP с headtr1ck

В рамках поединка группового раунда BLAST Premier Spring Groups 2023 Natus Vincere победили шведскую команду Ninja in Pijamas.

Команды провели все три карты, но борьбы ни на одной из них практически не получилось.

"Рожденные побеждать" после посредственной первой половины Inferno уничтожили соперника. Затем почти без борьбы украинцы проиграли свой выбор (Mirage).

Решающей картой был Overpass, который NaVi выиграли, отдав сопернику всего пять раундов.

В гранд-финале группе, победа в котором дает право выйти в BLAST Premier Spring Finals, "желто-черные" сыграют против G2, которым проиграли несколько дней назад.