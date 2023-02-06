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NaVi кикнули троих игроков из состава по Dota 2

Изменения не заставили себя ждать.
Сегодня, 16:02
NaVi / navi.gg
NaVi / navi.gg

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о серьезных изменениях в своем составе по Dota 2.

Алик «V-Tune» Воробей, Владислав «laise» Лайс і Никита «Nicky`Cool» Остахов покинули коллектив "рожденных побеждать". В итоге сейчас состав NaVi по Dota 2 включает всего двоих человек - Армана «Malady» Оразбаева и Георгия «swedenstrong» Зайналабидова.

О том, кто станет новыми участниками коллектива, организация пообещала рассказать уже в скором времени.

Напомним, что NaVi заняли последнее место в восточноевропейском регионе, а потому команда пропустит "мэйджор" в Лиме, а в следующем туре и вовсе будет играть в нижнем дивизионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 navi

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