B8 вырвали победу над россиянами из Virtus Pro в тяжелом матче

Украинская киберспортивная организация прокатила на эмоциональных качелях своих фанатов, но добыла триумф.

В рамках второго тура отбора на парижский "мажор" этого года B8 cыграли с Virtus Pro из государства-террориста.

Украинская киберспортивная организация прекрасно начала матч, ведя в счете 9:1, однако затем включилась расхлябанность и первая половина закончилась со счетом 9:6 в пользу B8.

Далее наши представители допустили ситуацию, при которой россияне вышле вперед, но все же в итоге вырвали триумф со счетом 16:14.

Стоит отметить, что для прохода на Paris Major 2023 нужно выиграть три поединка. B8 победили и в своем первом матче Mouz.

2-й раунд

B8 - Virtus Pro 16:14