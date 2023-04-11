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Monte одержали уверенную победу над россиянами из Cloud9

Украинский клуб добыл вторую викторию кряду в рамках отбора на Major 2023.
Сегодня, 18:56
Sdy / HLTV
Sdy / HLTV

Во вторник, 11 апреля, в Копенгагене в рамках второго отборочного раунда группы B на Paris Major по CS:GO состоялся матч между Monte и Cloud9. Поединок проходил в формате BO1 - на карте Mirage.

В первой половине украинский клуб закрывал россиян без особых проблем, однако в концовке немного расслабился и отдал пару раундов. Итог за спецназ - 9:6.

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Во второй половине Monte собрались и сделали то, для чего приехали, а именно закрыли оппонента. Украинцы довели счет до победного - 16:9.

Таким образом, Monte сыграет следующий матч за выход на турнир в рамках bo3, а Cloud9 проведут очередную игру bo1.

Напомним, на ISPORT.ua доступны расписание и результаты отбора на Paris Major.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive Monte

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