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Стикеры украинцев: Valve выпустила стикеры парижского мейджора по CS:GO

Фанаты могут приобрести памятные наклейки с последнего мейджора по CS:GO.
Сегодня, 10:05
CS:GO
CS:GO

Американская компания Valve выпустила обновление для клиента CS:GO с наклейками мейджора в Париже.

Организация добавила в игру командные стикеры, автографы игроков и пропуск зрителя на BLAST Paris Major.

Стикеры украинских игроков в CS:GO

  • Владимир "Woro2k" Велетнюк (Monte)

  • Виктор "sdy" Оруджев (Monte)

  • Сергей "DemQQ" Демченко (Monte)

  • Александр "S1mple" Костылев (NaVi)

  • Валерий "B1t" Ваховский (NaVi)

  • Андрей "Npl" Кухарский (NaVi)

  • Даниил "headtr1ck" Валитов (NiP)

Отметим также других игроков украинской команды - Monte.

  • Шимон "kRaSnaL" Мрожек (Monte)

  • Мохаммед "BOROS" Малхас (Monte)

  • Monte

  • Natus Vincere

Стоит отметить, что командные стикеры и автографы игроков доступны в 4 качествах:

  • Золото (Gold);
  • Голографическая (Holo);
  • Блестки (Glitter);
  • Обычная.

Напомним, что BLAST Paris Major 2023 пройдет с 8 по 21 мая во Франции. На ISPORT.ua доступно расписание и результаты турнира.


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