Стикеры украинцев: Valve выпустила стикеры парижского мейджора по CS:GO

Фанаты могут приобрести памятные наклейки с последнего мейджора по CS:GO.

Американская компания Valve выпустила обновление для клиента CS:GO с наклейками мейджора в Париже.

Организация добавила в игру командные стикеры, автографы игроков и пропуск зрителя на BLAST Paris Major.

Стикеры украинских игроков в CS:GO

Владимир "Woro2k" Велетнюк (Monte)

Виктор "sdy" Оруджев (Monte)

Сергей "DemQQ" Демченко (Monte)

Александр "S1mple" Костылев (NaVi)

Валерий "B1t" Ваховский (NaVi)

Андрей "Npl" Кухарский (NaVi)

Даниил "headtr1ck" Валитов (NiP)

Отметим также других игроков украинской команды - Monte.

Шимон "kRaSnaL" Мрожек (Monte)

Мохаммед "BOROS" Малхас (Monte)

Monte

Natus Vincere

Стоит отметить, что командные стикеры и автографы игроков доступны в 4 качествах:

Золото (Gold);

Голографическая (Holo);

Блестки (Glitter);

Обычная.

Напомним, что BLAST Paris Major 2023 пройдет с 8 по 21 мая во Франции. На ISPORT.ua доступно расписание и результаты турнира.