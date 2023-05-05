Стикеры украинцев: Valve выпустила стикеры парижского мейджора по CS:GO
Фанаты могут приобрести памятные наклейки с последнего мейджора по CS:GO.
Американская компания Valve выпустила обновление для клиента CS:GO с наклейками мейджора в Париже.
Организация добавила в игру командные стикеры, автографы игроков и пропуск зрителя на BLAST Paris Major.
Стикеры украинских игроков в CS:GO
- Владимир "Woro2k" Велетнюк (Monte)
- Виктор "sdy" Оруджев (Monte)
- Сергей "DemQQ" Демченко (Monte)
- Александр "S1mple" Костылев (NaVi)
- Валерий "B1t" Ваховский (NaVi)
- Андрей "Npl" Кухарский (NaVi)
- Даниил "headtr1ck" Валитов (NiP)
Отметим также других игроков украинской команды - Monte.
- Шимон "kRaSnaL" Мрожек (Monte)
- Мохаммед "BOROS" Малхас (Monte)
- Monte
- Natus Vincere
Стоит отметить, что командные стикеры и автографы игроков доступны в 4 качествах:
- Золото (Gold);
- Голографическая (Holo);
- Блестки (Glitter);
- Обычная.
Напомним, что BLAST Paris Major 2023 пройдет с 8 по 21 мая во Франции. На ISPORT.ua доступно расписание и результаты турнира.